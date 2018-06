Wilders in Londen voor demonstratie

Geert Wilders is zaterdag in Londen om te protesteren voor de vrijlating van anti-islamactivist Tommy Robinson. Die werd vastgezet nadat hij verdachten van een reeks zedenmisdrijven had gefilmd. Hij was voorwaardelijk vrij voor een vergelijkbaar vergrijp, en werd opgepakt toen hij dit vorige maand opnieuw deed. Wilders houdt bij de manifestatie ook een toespraak.

,,Het is een eer om Tommy Robinson en de vrijheid van meningsuiting te steunen”, aldus Wilders op Twitter. De betoging waaraan de PVV-voorman wil meedoen wordt in Londen gehouden en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Robinson deed verslag van een proces tegen Britse mannen van Pakistaanse komaf die terechtstonden wegens het seksueel misbruiken van tientallen meisjes. Robinson moet zijn eerder opgelegde straf van 13 maanden nu alsnog uitzitten. Dat de rechter tevens bepaalde dat de media niet over zijn arrestatie mogen berichten, leidde tot verontwaardigde reacties. Het omstreden mediaverbod is inmiddels opgeheven.

Wilders daagde eerder de Britse autoriteiten uit hem opnieuw de toegang te ontzeggen, zoals negen jaar geleden ook gebeurde. Hij wijst erop dat voor enkele van zijn Amerikaanse medestanders de grens gesloten blijft.