Man dreigt met hakbijl

Een man is zondag in Vlissingen opgepakt, omdat hij de dag ervoor een andere man zou hebben bedreigd met een hakbijl. Het incident speelde zich volgens de politie af in de relationele sfeer. Onder anderen twee meisjes en twee ouderen waren getuige van het voorval.

De bedreiging gebeurde rond 16.45 uur op de President Rooseveltlaan. Een vrouw kwam tussenbeide en wist erger te voorkomen. De verdachte reed daarna weg in een auto. Hij werd zondag in een woning aan de Van Dycklaan aangehouden en zit nog vast.