‘Nederland van het gas af is onverstandig’

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het onverstandig om heel Nederland af te koppelen van het gas. Dat blijkt althans uit een peiling van Maurice de Hond. Gemiddeld 46 procent vindt het geen goed idee, maar de meningen zijn erg verdeeld. Van de kiezers van VVD, PVV en Forum voor Democratie vindt een meerderheid (60 tot 63 procent) het onverstandig, van GroenLinks en Partij voor de Dieren juist een heel kleine minderheid (respectievelijk 10 en 23 procent).

Het besluit van VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om even te wachten met het verstevigen van 1600 beschadigde huizen in het aardbevingsgebied, kan alleen rekenen op bijval van VVD-kiezers: van hen toont 81 procent begrip voor die opstelling. Bij de overige partijen, ook de coalitiegenoten, is dat begrip een stuk minder. Veel Groningers vinden dat Wiebes eerder gemaakte afspraken verbreekt.

Van de VVD-kiezers vindt 33 procent dat de Groningers de aardbevingsproblemen overdrijven. Bij alle andere partijen ligt dat percentage veel lager. De liberale achterban neemt ook een afwijkende positie in bij de vraag of de overheid al heel lang wist dat de gaswinning voor omwonenden een gevaar zou zijn. Van de VVD’ers is 54 procent het daarmee eens, bij D66 is dat 59 procent. Bij de overige partijen is een grote meerderheid (74 tot 91 procent) ervan overtuigd dat de overheid het allang wist.