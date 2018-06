Politie vindt wapens, drugs en half miljoen

De politie heeft in een woning in Schiedam verscheidene vuurwapens, 15 kilo harddrugs en ruim een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Een 27-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, aldus de politie.

De man bestuurde de auto waarin agenten een tas met bankbiljetten aantroffen. Agenten hadden gezien dat twee mannen een pakket in die auto legden. Zij vertrouwden het niet waarop zij achter de wegrijdende auto aangingen en die aanhielden.

Andere politiemensen gingen naar een woning waar de tweede verdachte zou kunnen zijn. Zij forceerden de deur toen er niemand opendeed. In het huis troffen ze nog een grote hoeveelheid geld aan, meerdere vuurwapens, een taser (stroomstootwapen) en drugs.