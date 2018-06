Tientallen boetes voor motorrijders ride out

Tijdens een controle van een groep van honderden motorrijders op de A4 bij Hoofddorp zijn in de nacht van zaterdag op zondag tientallen bekeuringen uitgedeeld. Ook werd iemand aangehouden naar wie de autoriteiten op zoek waren, zijn drie rijbewijzen ingenomen, is een motor in beslag genomen en werd voor 7700 euro aan openstaande boetes geïnd.

De groep van volgens de politie zevenhonderd tot duizend motorrijders nam deel aan een zogenoemde ride out, een toertocht. Tijdens eerdere ride outs begingen deelnemers volgens de politie veel verkeersovertredingen, waardoor de verkeersveiligheid in gevaar kwam. Daarom werd besloten tot de controle.

De groep had zich verzameld op een parkeerplaats bij het brugrestaurant bij de A4. Rond 03.00 uur werd het gebied rondom de motorrijders afgezet en werd iedereen gecontroleerd. De uitgedeelde boetes waren onder meer voor het niet dragen van een helm, het negeren van een rood kruis en rijden over de vluchtstrook.