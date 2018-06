Agenten niet vervolgd voor arrestatie P.

Michael P. heeft aangifte gedaan tegen de politie. Hij zegt dat hij zwaar is mishandeld en bedreigd bij zijn aanhouding op 9 oktober. Hij zou onder meer met geboeide armen omhoog zijn getrokken en daarbij letsel aan zijn schouder hebben opgelopen. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels besloten de zaak te seponeren, werd maandag duidelijk in de rechtbank.

Het verhaal van P. is waarschijnlijk juist, meldde de rechtbank. Hij is pas weken later behandeld en geopereerd in het ziekenhuis, daarom staat niet onomstotelijk vast dat het letsel door de arrestatie komt. De agenten die P. hebben aangehouden ontkennen de mishandeling.