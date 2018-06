Drie Nederlanders verongelukt in de VS

Drie Nederlanders die werkzaam zijn voor het technologiebedrijf ASML uit Veldhoven zijn in de Amerikaanse staat Oregon nabij de plaats Salem door een verkeersongeval om het leven gekomen. ,,Het is vreselijk wat er gebeurd is, we houden nauw contact met de familie”, aldus een woordvoerster maandag.

De drie werden vorige week donderdag van achteren aangereden in hun auto, meldden Amerikaanse media. Toen waren ze nog maar net in de Verenigde Staten voor hun werk. Een persoon overleed ter plekke, en twee anderen overleden enkele dagen later aan hun verwondingen.