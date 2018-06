Faber gedood toen ze om hulp schreeuwde

Michael P. heeft Anne Faber gedood nadat ze meerdere keren om hulp had geschreeuwd. Dat bleek maandag tijdens de rechtszaak tegen P. in de rechtbank in Utrecht.

P. botste op 29 september vorig jaar met zijn scooter tegen Faber en haar fiets. Dat gebeurde in de omgeving van Den Dolder, waar P. op dat moment in een kliniek zat. Toen Faber na die botsing de politie wilde bellen ,,flipte” hij naar eigen zeggen. Hij bedreigde haar met een mes, nam haar mee het bos in en verkrachtte haar. Na een worsteling, waarbij Faber het mes wist te bemachtigen en P. in zijn hand wist te steken, overmeesterde hij haar en nam haar onder bedreiging mee op zijn scooter.

Toen ze meerdere keren om hulp schreeuwde naar onder meer een passerende fietser, doodde hij haar met een mes.

P. geeft maandag redelijk uitgebreid antwoord op de vragen van de rechter.