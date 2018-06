Geen invoering verplicht lerarenregister

Leraren zijn toch niet verplicht zich in te schrijven in het nationaal lerarenregister. Minister Arie Slob (Onderwijs) ziet tot nader order van invoering af ,,omdat het register te veel een doel op zichzelf is geworden, terwijl het bedoeld was als middel om de beroepsgroep te ondersteunen”.

Het online-register zou per 1 juli worden ingevoerd. Om hun lesbevoegdheid te behouden moeten leraren periodiek hun vakbekwaamheid aantonen door aan te geven welke bij- en nascholing ze hebben gehad. Scholen en docenten verzetten zich fel tegen het verplichte register, een plan van het vorige kabinet. Slob wil de leraren niet ,,van bovenaf verplichten” maar ze zelf de regie geven.

Het Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan (D66) gaat in opdracht van minister Slob inventariseren wat er allemaal nodig is om de positie van leraren te versterken.