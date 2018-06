Koning begint staatsbezoek aan Letland

Koning Willem-Alexander is maandagmorgen begonnen aan zijn staatsbezoek aan Letland. Bij het Kasteel van Riga in het Letse hoofdstad werd hij met militaire eerbetoon verwelkomd door president Raimonds Vējonis.

De president nam de Nederlandse bezoekers, onder wie ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, vervolgens mee naar binnen voor onder meer het ondertekenen van het gastenboek, het poseren voor een officiële foto, het uitwisselen van onderscheidingen en een kort gesprek.

Koning Willem-Alexander was zondagavond al aangekomen in Riga. Bij aankomst bij het hotel gaf hij een korte verklaring naar aanleiding van het overlijden van zijn schoonzus Inés Zorreguieta en het daarom niet-meereizen naar de Baltische staten van koningin Máxima. De na de uitvaart in Argentinië achtergebleven koningin zou in gedachten bij de drie achtereenvolgende staatsbezoeken zijn, zo zei Willem-Alexander, die op zijn beurt in gedachten bij haar zou zijn.