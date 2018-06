Koning waardeert prestaties van Letland

Koning Willem-Alexander heeft zijn waardering uitgesproken voor de grote prestaties die Letland heeft geleverd. Hij deed dat aan het begin van zijn staatsbezoek aan de Baltische staat in het presidentieel paleis in Riga, in het bijzijn van de Letse president Raimonds Vējonis.

,,Wij kennen de geschiedenis en realiseren ons maar al te goed dat dit land grote offers heeft gebracht voor zijn onafhankelijkheid. Het is aan de moed en de innerlijke overtuiging van de mensen hier te danken dat Letland zijn zelfstandigheid heeft herwonnen. U bepaalt uw eigen koers en kiest uw eigen partners. Vandaag zien we het resultaat: een land dat op vele gebieden floreert”, aldus de koning.

Hij noemde Letland ,,al veertien jaar een geweldige aanwinst voor de Europese Unie en de NAVO”.