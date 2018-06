Niet genoeg handtekeningen referendum donorwet

Er zijn te weinig handtekeningen opgehaald voor de aanvraag van een referendum over de donorwet. Dat schrijft initiatiefnemer Bart Nijman op GeenStijl. Om het referendum door te laten gaan, moesten er voor donderdag 300.000 handtekeningen worden ingeleverd bij de Kiesraad. Rond 16.15 uur maandag waren er ‘slechts’ 117.699 binnen.

Nijman stelt op GeenStijl: ,,Na vijf weken en een paar dagen moeten we constateren dat we nog niet halverwege de 300.000 handtekeningen zijn voor een referendum over de donorwet. We tried, we failed.”