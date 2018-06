Overheidsinfo sneller beschikbaar in archief

Informatie van de overheid moet sneller worden overgedragen aan een archief waar het geraadpleegd kan worden door historici, journalisten en anderen. Verantwoordelijk minister Arie Slob verkort de termijn dat overheidsinformatie moet worden overgebracht naar het archief van twintig naar tien jaar.

Volgens hem wordt de informatie dan beter bewaard. Door de komst van de computer is er veel meer materiaal beschikbaar gekomen bij de overheid. Die informatie raakt volgens de minister snel verspreid over verschillende systemen en is soms door verouderde software lastig toegankelijk. Sneller archiveren moet die problemen voorkomen.

Slob komt in de eerste helft van volgend jaar met een wetsvoorstel.