Politie voert weer campagne nepwapens

De politie voert vanaf maandag tien dagen lang campagne tegen nepwapens. Het aantal incidenten neemt ondanks een twee jaar geleden gevoerde bewustwordingsactie niet verder af, aldus de politie.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 350 incidenten gemeld, zegt de politie na een bericht in het AD. Daarom zet de politie vloggers en sociale media in en gaan agenten langs scholen in het basis- en middelbaar onderwijs om uitleg te geven. De politie wil duidelijk maken dat nepwapens moeilijk van echte te onderscheiden zijn. Agenten nemen in dergelijke gevallen geen enkel risico, waardoor bijvoorbeeld kinderen onder schot kunnen worden genomen.

Onlangs werden bij een incident met een nepwapen in Eindhoven nog een onderhandelaar en een arrestatieteam opgeroepen.