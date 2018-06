Rechtszaak over doden Anne Faber begonnen

Iets na negenen maandagochtend is onder massale belangstelling de rechtszaak tegen Michael P. begonnen. De man wordt verdacht van het doden, verkrachten en ontvoeren van de 25-jarige studente Anne Faber. P. schudde bij binnenkomst in de zaal de hand van zijn advocaten en ging tussen de twee in zitten.

Behalve in de zaal, zijn er in de rechtbank in Utrecht meerdere ruimtes beschikbaar waar pers, familie en belangstellenden de zitting via een videoverbinding kan volgen.

De rechtszaak tegen P. duurt twee dagen.