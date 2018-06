Stel smokkelt 440 beschermde orchideeën

Een Peruaans echtpaar is vorige week op Schiphol aangehouden omdat ze probeerden 440 beschermde orchideeën te smokkelen. De man is voor twee weken in bewaring gesteld, de vrouw moet in augustus voor de politierechter verschijnen.

De 49-jarige man en de 37-jarige vrouw waren onderweg van Peru naar Duitsland met drie koffers en een sporttas vol orchideeën. Omdat die beschermd zijn, is documentatie nodig bij transport om aan te tonen dat ze legaal zijn verkregen en niet bijvoorbeeld geroofd uit de natuur.

De orchideeën zijn in een quarantainekas geplaatst.