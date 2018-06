Streekvervoer staakt in Zaandam en Almere

In de kop van Noord-Holland en Flevoland rijden donderdag geen streekbussen. De actie is onderdeel van de estafettestakingen voor een betere cao die de afgelopen weken steeds in een ander deel van het land plaatsvonden. De staking treft donderdag reizigers in de regio’s Zaandam en Almere die gebruikmaken van het streekvervoer van Connexxion, Keolis en EBS, melden de vakbonden FNV en CNV.

De FNV zegt nog steeds te wachten op betere voorstellen van de werkgevers. ,,De vervoersbedrijven betalen blijkbaar liever de kosten van de stakingen, dan dat ze datzelfde geld besteden aan goede afspraken over de vermindering van de werkdruk. Reële rijtijden, momenten om even van de bus af te kunnen en meer tijd voor de goede dienstverlening aan passagiers, kosten lang niet zo veel als de schade die deze stakingen bij werkgevers veroorzaken aldus Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer.

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) gaven maandag aan dat zij bereid zijn de roosters voor hun personeel zo aan te passen dat de buschauffeurs elke 2,5 uur gelegenheid hebben naar het toilet te gaan. Met het voorstel wilden ze de impasse waarin de onderhandelingen verkeren doorbreken. FNV reageerde afwijzend. ,,Ze willen zaken per bedrijf gaan regelen. Wij willen centrale afspraken voor een cao voor de hele bedrijfstak.”