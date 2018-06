Van der Weijden traint voor Elfstedentocht

Maarten van der Weijden is begonnen met een training van 143 kilometer ter voorbereiding aan de Elfstedentocht die hij in augustus wil zwemmen. De voormalig Olympisch kampioen vertrok maandagmiddag vanaf het hoofdkantoor van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam-West, waar hij even na 16.00 uur in de Westlandgracht sprong. Hij komt naar verwachting woensdagochtend aan op zijn eindbestemming in Leeuwarden.

Tijdens deze training test de zwemmer onder meer de materialen, zoals een geavanceerde lichtbril die hem wakker moet houden, thermopillen die hem warm houden en zijn zwempak. Ook oefent hij met de veiligheids- en medische procedures en met een dolfijnennet waarmee hij bij Stavoren vanuit het IJsselmeer naar het Friese binnenwater wordt getakeld.

Dat takelen gebeurt in augustus op twee ‘kluunplekken’ op de route. ,,Als je heel lang ligt en je gaat ineens staan, gaat je evenwichtsorgaan raar doen”, vertelde Van der Weijden. ,,Vandaar dat we het horizontaal doen.”

Van der Weijden wil met zijn zwemtocht langs de elf Friese steden, 200 kilometer non-stop in totaal, zo veel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Hij is zelf voormalig kankerpatiƫnt, hij had leukemie. Vlak voordat hij vertrok deed hij nog een oproep aan mensen om tijdens de Elfstedentocht van 18 tot en met 20 augustus een stukje met hem mee te zwemmen en ook geld in te zamelen. Tot nu toe hebben bijna zeshonderd belangstellenden zich hiervoor aangemeld.