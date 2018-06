Advocaat Michael P. pleit voor lichtere straf

Michael P. zou strafvermindering moeten krijgen omdat hij zeer hardhandig is gearresteerd en zijn rechten zijn geschonden. Dat bepleitten zijn advocaten. Tegen P. is een celstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor het doden en verkrachten van Anne Faber.

Na zijn arrestatie heeft P. drie dagen gezwegen. Hij deed dat volgens zijn advocaat Sander de Korte ,,omdat hij zoveel pijn had dat hij zichzelf niet in staat achtte om verhoord te worden”.

Faber verdween 29 september. P. werd 9 oktober gearresteerd. Hij werd daarbij door agenten continu stevig onder controle gehouden en er is volgens P. gedreigd de gemuilkorfde politiehond los te laten. Hij heeft bij de arrestatie naar eigen zeggen letsel aan zijn schouder opgelopen, waaraan hij ook is geopereerd.

Dat voor deze aanpak is gekozen, kwam volgens het Openbaar Ministerie door de uitzonderlijke situatie: misschien was Faber nog in leven. Daarom is meteen aan P. gevraagd waar de 25-jarige studente was en is hij doelbewust niet op zijn recht gewezen dat hij ook mag zwijgen.

Het OM liet maandag, tijdens de eerste zittingsdag in de rechtbank in Utrecht, al weten dat de zaak is geseponeerd. De betrokken agenten worden dus niet vervolgd.