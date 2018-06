‘CBR-check rijgeschiktheid duurt te lang’

Mensen die bij het CBR onderzoek naar hun rijgeschiktheid moeten ondergaan, hebben te kampen met langslepende procedures. Het kan soms tot zes maanden of langer duren voordat het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) een beslissing neemt in deze zaken, waarin medisch onderzoek en/of een rijtest nodig is. Dat stelt Ombudsman Reinier van Zutphen.

Om veilig aan het verkeer deel te nemen, moeten bestuurders niet alleen voldoende vaardig, maar ook medisch geschikt zijn. Want een ziekte of aandoening kan effect hebben op de rijveiligheid. Wie last heeft van medische problemen als Parkinson, epilepsie of hartfalen en een rijbewijs wil halen of verlengen, moet de procedure volgen om hun rijgeschiktheid aan te tonen. Ook gaat het om mensen van wie de politie het roze kaartje heeft ingenomen omdat twijfel bestaat aan de vaardigheid achter het stuur.

De Ombudsman wil dat het CBR de procedures versnelt voor mensen die buiten hun macht in de knel komen vanwege de lange wachttijden. Het CBR wil dat ook en stelt dat een verbetertraject is ingezet zodat mensen makkelijker en sneller weten wat nodig is voor het rijbewijs. Maar het gaat de Ombudsman niet snel genoeg. ,,Burgers hebben belang bij mobiliteit en bij goede informatie over de wachttijden.”

De langere wachttijden voor de medische beoordeling komen volgens het CBR door de vergrijzing en doordat meer mensen onder het gunstige economische tij hun rijbewijs willen halen. Daarbij komt ook een reorganisatie die dit jaar plaatsvindt.

In 2016 stelde de Ombudsman het probleem al aan de orde, maar hij ontvangt nog steeds klachten.