Familie Faber blijft bij voorbedachten rade P.

De familie van de vermoorde Anne Faber blijft erbij dat bij Michael P. wel sprake was van voorbedachten rade en dus moord. Advocaat Ruth Jager van de familie zei dat na afloop van de laatste zitting voor de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat echter uit van gekwalificeerde doodslag omdat een vooropgezet plan van P. om Faber te doden, niet zou zijn te bewijzen.

Volgens Jager is P. met Faber naar een plek gegaan waarvan hij wist dat het een afgesloten gebied was. Hij heeft haar geboeid over het hek getild en haar ontkleed voordat hij haar om het leven bracht. ,,Hij heeft bewust gehandeld, er zit een gedachtegang, een patroon in zijn handelen en dus is er sprake van voorbedachten raad en dus moord”, aldus Jager. Overigens is de maximale strafmaat voor beide feiten hetzelfde.

De familie is blij met de eis voor tbs, omdat dit kan voorkomen dat de verdachte ooit nog op vrije voeten komt, zei Hans Faber, de oom van Anne. Hij zei dat de twee zittingsdagen zware en intense dagen voor de familie waren. De nabestaanden wilden niet in dezelfde zaal zitten waar P. was.