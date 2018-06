Kaag: 35 miljoen voor fonds tegen kinderarbeid

De komende vijf jaar stopt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in totaal 35 miljoen euro in het Fonds Bestrijding Kinderarbeid. Ze maakte dat bekend op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid.

In het fonds werken kabinet, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen. ,,Door voor deze gezamenlijke aanpak te kiezen moet het lukken om het aantal kinderen dat wordt gedwongen om te werken omlaag te krijgen”, aldus Kaag in een verklaring.

Ongeveer 152 miljoen kinderen wereldwijd werken. Ze worden bijvoorbeeld ingezet op palmolieplantages, in mijnen of in de textielindustrie. In 2025 moet alle kinderarbeid zijn uitgebannen, is binnen de Verenigde Naties afgesproken.