Kaspersky klaagt Telegraaf aan om hackverhaal

Computervirusbestrijder Kaspersky Lab beschuldigt De Telegraaf en oud-politicus Willem Vermeend van laster. Steen des aanstoots is een artikel in februari waarin de krant zelfverklaard hacker en cyberexpert Rian van Rijbroek liet beweren dat ze digitaal had ingebroken bij ,,een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf”. Hoewel de naam Kaspersky niet viel, viel uit de omschrijving af te leiden dat dit bedrijf werd bedoeld.

Volgens Kaspersky is het verhaal ,,vals en verzonnen”. Het bedrijf zegt de claims destijds ,,zeer serieus” te hebben genomen, maar constateerde na eigen onderzoek dat nooit hacks hebben plaatsgevonden.

Kaspersky kondigde eerder juridische stappen tegen Van Rijbroek zelf aan, maar richt nu dus de pijlen op de krant en op Vermeend omdat het verhaal uit zijn koker zou komen. Oprichter Eugene Kaspersky stelt in een blogbericht dat Van Rijbroek ontkent dat zij uitspraken heeft gedaan over het hacken van zijn bedrijf. Gegevens van onder meer haar telefoon zouden dat bevestigen.

De Telegraaf wil niet inhoudelijk reageren omdat de zaak nog voor de rechter moet komen. ,,We zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet”, zegt een woordvoerster namens de hoofdredactie.