Koch en Koolhoven in kunstprogramma BBC

Het populaire BBC-programma The Arts Hour neemt 20 juni een speciale radio-uitzending op over Nederland. De opname vindt plaats in Theater Tobacco in Amsterdam. Te gast zijn onder anderen regisseur Martin Koolhoven en schrijver Herman Koch, meldt Eventbrite, een ticketwebsite.

Presentator Nikki Bedi gaat met Koolhoven, Koch en architect Ellen van Loon in gesprek over de wereldwijde impact van de Nederlandse cultuur. Ook komt de opmars van het populisme in Nederland aan bod en de vraag in hoeverre dit de reputatie van Amsterdam als liberale hoofdstad van de wereld heeft aangetast.

De drie gasten zijn gekozen omdat zij de afgelopen jaren internationaal succes kenden. Koch scoorde met zijn boek Het Diner en Koolhoven oogstte veel lof en prijzen voor zijn grimmige Engelstalige bioscoopwestern Brimstone.

The Arts Hour wordt later deze zomer uitgezonden. BBC World Service Radio kent een bereik van 66 miljoen mensen over de hele wereld.