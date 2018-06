Koning voor staatsbezoek aangekomen in Estland

Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag vanuit Letland aangekomen in Estland, voor het tweede staatsbezoek uit een reeks van drie aan de Baltische staten. Aan het begin van de middag is de officiële ontvangst door president Kersti Kaljulaid bij het presidentiële Kadriorg paleis in Tallinn.

Koning Willem-Alexander had dinsdag nog een kort programma in Letland, waar hij maandag was aangekomen. In het Lets Historisch Museum wandelde Willem-Alexander met zevenmijlslaarzen door de bijzondere tentoonstelling over een eeuw Letse geschiedenis, van de eerste aanzet naar onafhankelijkheid in 1917 en 1918 naar het lidmaatschap van EU en NAVO nu.

Het staatsbezoek werd afgesloten met een ontvangst voor de kleine Nederlandse gemeenschap, waaronder opvallend veel studenten, in de Grote Gilde Hal. Daar herinnerden de wapenschilden van onder meer Deventer en Kampen aan de al sinds de veertiende eeuw bestaande band tussen de Oostzeeregio en Nederland.

In zijn slotwoord sprak de koning de wens uit dat het niet weer zestien jaar duurt voordat hij opnieuw op bezoek komt. Zijn eerste bezoek was in zijn huwelijksjaar 2002, toen samen met Máxima.