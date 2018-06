Maatregelen Den Haag voor rustig verloop WK

De gemeente Den Haag neemt maatregelen om te voorkomen dat tijdens het WK voetbal ongeregeldheden uitbreken. Bewoners van de wijken houden samen met de politie een extra oogje in het zeil. Ook wil het Openbaar Ministerie (OM) strafzaken van mogelijke raddraaiers zo snel mogelijk behandelen door lik-op-stukbeleid.

Met de maatregelen hoopt de gemeente een herhaling van de rellen van november vorig jaar te voorkomen. Die ontstonden in de Schilderswijk nadat Marokko zich voor het WK had gekwalificeerd. Elf relschoppers kregen toen een gebiedsverbod opgelegd. Dit verbod geldt ook tijdens het WK op de eerste drie speeldagen van Marokko. Mocht het land verder komen in het toernooi, dan blijven de gebiedsverboden langer van kracht.

Tijdens het WK worden in Den Haag kleinschalige activiteiten georganiseerd, zoals voetbaltoernooien en bijeenkomsten waar mensen gezamenlijk naar wedstrijden kunnen kijken.