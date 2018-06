Miljoenen extra voor restauratie monumenten

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven trekt dit jaar 34 miljoen euro extra uit voor het restaureren van rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor het herstel van mobiele erfgoederen. Dat moet er voor zorgen dat de monumenten behouden blijven, ook voor toekomstige generaties.

Van Engelshoven: ,,Kerken, molens, boerderijen, buitenplaatsen en andere monumentale gebouwen geven de verhalen van dorpen, steden en ons land een gezicht. Het is dan ook belangrijk in erfgoed te investeren om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers.”

De projecten die dit jaar geld krijgen, zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land. Daaronder zijn de Stevenskerk in Nijmegen (5,5 miljoen euro), de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda (4,9 miljoen), de Domkerk in Utrecht (2,1 miljoen) en het Kloostercomplex Sint Anna in Venray (3,5 miljoen).