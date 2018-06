‘Niet Anne maar híj was op de verkeerde plek’

Niet Anne Faber maar Michael P. was op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Dat zei de moeder van Faber dinsdag in de rechtbank in Utrecht tijdens haar emotionele verklaring. ,,Horrorscenario’s over wat er met Anne is gebeurd blijven door mijn hoofd spoken.”

De familie van de 25-jarige studente heeft dinsdagochtend de gelegenheid de rechtbank en de verdachte te vertellen wat de daden met hen hebben gedaan.

Michael P. staat terecht voor het doden en verkrachten van Faber. Omdat de familie niet geconfronteerd wil worden met de man, luistert hij in een andere zaal naar de verklaring.