OM: P. doodde en verkrachtte Faber

Volgens het Openbaar Ministerie is het bewezen dat Michael P. Anne Faber meermalen heeft verkracht en haar van het leven heeft beroofd. Dat gebeurde waarschijnlijk op 29 september vorig jaar, de dag waarop zij verdween. Er zijn geen aanwijzingen dat zij na die dag nog leefde, aldus de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Utrecht.

Het Openbaar Ministerie acht niet bewezen dat P. Faber heeft vermoord. Moord is juridisch zwaarder strafbaar dan bijvoorbeeld doodslag, omdat daarbij voorbedachten rade is. Dat wil zeggen dat P. niet vooraf bewust heeft nagedacht over zijn daden.

Gekwalificeerde doodslag, dus om ontdekking van zijn daad te verhullen, is volgens het OM wel bewezen. Volgens de aanklager kan dat hetzelfde strafmaximum opleveren als voor moord.

Het OM formuleert dinsdagmiddag de strafeis tegen P.