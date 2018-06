Door een stroomstoring in het Erasmus MC kunnen niet alle patiënten er dinsdag worden geopereerd. De betreffende patiënten worden gebeld, meldt het ziekenhuis in Rotterdam.

Hoe lang de storing, veroorzaakt door waterlekkage, gaat duren is nog onbekend. De storing ontstond maandagnacht in een stoominstallatie. Die wordt onder andere gebruikt voor luchtbehandeling en de sterilisatie van operatiegereedschap. De installatie is uitgeschakeld.