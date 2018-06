Opnieuw schietpartij in Delft

Voor de derde keer in korte tijd is er in Delft geschoten op een aantal panden. In de nacht van maandag op dinsdag werden met vermoedelijk automatische wapens salvo’s afgevuurd op panden op de Beestenmarkt en de Molslaan. De politie heeft het gebied afgezet en is bezig met een groot onderzoek, aldus een woordvoerster.

De omgeving is afgesloten en bewoners mogen in verband met het onderzoek hun huis niet uit of in. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Begin mei werden schoten gelost met een automatisch wapen bij een coffeeshop in de Breestraat. Een week later werd bij dezelfde coffeeshop een handgranaat gegooid.

Of de incidenten met elkaar verband houden is niet bekend.