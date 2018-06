Oud-minister Zijlstra mogelijk naar Wereldbank

Het kabinet bekijkt of Halbe Zijlstra bewindvoerder kan worden bij de Wereldbank. Dat melden ingewijden rond het Binnenhof. De VVD’er Zijlstra stapte begin dit jaar op als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

Het AD berichtte dinsdag dat Zijlstra in beeld is als opvolger van Frank Heemskerk bij de Wereldbank in Washington. Die vertrekt deze zomer bij deze ontwikkelingsbank.

Volgens de krant zou premier Mark Rutte zich hard maken voor de benoeming van Zijlstra. Er is echter weerstand. Onder anderen minister Wopke Hoekstra van FinanciĆ«n zou bezwaar hebben geuit tegen de benoeming omdat de VVD’er onvoldoende ervaring heeft in de financiĆ«le wereld.