Rutte benadrukt belang band met VS

Er zijn volgens premier Mark Rutte irritaties in de relatie met de Verenigde Staten, maar er is meer wat ons verbindt dan uit elkaar drijft. ,,De transatlantische relatie en de samenwerking binnen de NAVO is van groot belang”, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Rutte is er ,,vast van overtuigd” dat leiders in zowel Amerika als Europa het hierover eens zijn. ,,Tot en met de Amerikaanse president aan toe.”

Hoewel er ,,toenemende conflicten” tussen Brussel en Washington zijn over zaken als Iran en handel, hebben ze tegelijkertijd gezamenlijke belangen op deze terreinen, aldus Rutte. Zo kunnen ze het beste samen optrekken om de Chinese markt te openen voor meer producten en diensten uit het Westen.

Volgens hem is de top in Singapore tussen de VS en Noord-Korea opnieuw ,,een voorbeeld dat je geen grote geopolitieke conflicten in de wereld kunt oplossen zonder een actieve betrokkenheid van de Verenigde Staten”.

Op veiligheidsgebied kan Europa ook helemaal nog niet zonder de Amerikanen, meent Rutte. Daarvoor zou een ,,dramatische verhoging” van vele miljarden van het defensiebudget nodig zijn.