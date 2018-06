Senaat bespreekt beperkte ‘boerkaverbod’

De Eerste Kamer behandelt dinsdag het beperkte ‘boerkaverbod’. De Tweede Kamer ging anderhalf jaar geleden al met ruime meerderheid akkoord. In de Senaat zal iets meer weerstand zijn, maar te weinig om de wet te laten sneuvelen.

Boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen worden door het wetsvoorstel verboden in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Op straat mag deze gezichtsbedekkende kleding dan nog wel worden gedragen. De Raad van State was niet positief over het voorstel.

In de Tweede Kamer kreeg het wetsvoorstel steun van alle partijen behalve GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk (de voorloper van DENK). Zij noemden het destijds symboolpolitiek. De steun van PvdA is dit keer niet zeker. Die partij laat weten ,,kritisch” naar het voorstel van voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk te gaan kijken.

Volgende week stemt de Eerste Kamer vermoedelijk over het wetsvoorstel.