Tegenonderzoek naar spoor in zaak Van Doorn

In de zaak van de moord op Milica van Doorn komt een tegenonderzoek naar de DNA-match van de 47-jarige verdachte Hüseyin A.. De rechtbank op Schiphol ging tijdens een regiezitting akkoord met een verzoek hiertoe van zijn verdediging.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaanstad de toen negentienjarige Milica heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.

De geruchtmakende zaak bleef jarenlang onopgelost, totdat een DNA-verwantschapsonderzoek vorig jaar leidde naar de van oorsprong Turkse A.

De raadsman vroeg om de contra-expertise door een DNA-deskundige en een medisch specialist. Volgens hem kan er twijfel zijn over de betrouwbaarheid van het spermaspoor omdat het meerdere keren is onderzocht.