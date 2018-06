Tweede dag strafzaak tegen Michael P.

De rechtbank in Utrecht gaat dinsdag verder met de strafzaak tegen Michael P., de man die verdacht wordt van het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. P. gaf maandag tijdens de eerste dag nogmaals toe dat hij de studente heeft gedood en verkracht. Dat gebeurde volgens hem in een impuls, hij was het niet van plan, vertelde hij.

De familie van Faber komt dinsdag aan het woord tijdens het spreekrecht van de nabestaanden. Dat gebeurt in afwezigheid van de verdachte. De familie heeft nadrukkelijk gevraagd of P. ergens anders kan zitten en de rechtbank heeft daar gehoor aan gegeven. Ook formuleert de officier van justitie dinsdag de strafeis. Deskundigen oordeelden maandag, zij het niet eenduidig, dat tbs met dwangverpleging passend kan zijn.

Aan het einde van de zitting krijgt P. de mogelijkheid voor een laatste woord. De rechtbank doet op 17 juli uitspraak.

Faber verdween 25 september na een fietstocht in de buurt van Den Dolder, waar P. op dat moment in een kliniek zat. Hij verbleef daar na een eerdere veroordeling voor de verkrachting van twee meisjes. Het lichaam van Faber werd na een vermissing van zo’n twee weken gevonden in de buurt van Zeewolde, waar P. is opgegroeid.