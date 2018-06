Van der Weijden onderbreekt zwemtocht

Maarten van der Weijden heeft zijn training voor de Elfstedentocht moeten onderbreken. Doordat het weer op de route van Amsterdam naar Enkhuizen tegenviel en zijn lichaamstemperatuur naar een minimum was gedaald, zag hij zich genoodzaakt een deel per boot af te leggen. Dat vertelt hij in een filmpje op de Facebookpagina van de Maarten van der Weijden Foundation.

De voormalig Olympisch kampioen vertrok maandagmiddag vanuit Amsterdam voor een 143 kilometer lange training naar Leeuwarden ter voorbereiding op de Elfstedentocht die hij in augustus gaat zwemmen. In het filmpje vertelt hij dat het stuk naar Enkhuizen tegenviel. ,,Slecht weer, wind vanuit het noordoosten, alles tegen, het IJsselmeer dat echt een klotsbak is, vreselijk.” Toen ook nog eens zijn temperatuur afnam tot 35,1 graden, moest hij besluiten dat het niet verantwoord was verder te zwemmen.