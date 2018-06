Consument kiest vaker voor keurmerk-artikel

De verkoop in supermarkten van voedsel met een keurmerk is vorig jaar fors gestegen. Nederlanders gaven aan onder meer vlees, vis, fruit en chocolade met een duurzaamheidsstempel 3,6 miljard euro uit, een stijging van meer dan 30 procent ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

Dat betekent dat van elke zeven euro’s die in de supermarkt aan voeding worden besteed, er één naar een product gaat met een keurmerk. De forse groei komt doordat supermarkten en A-merken reguliere producten vervangen door varianten met een onderscheidend keurmerk. Daarnaast kiest de shopper zelf ook steeds vaker bewust voor deze producten.

Relatief het vaakst kiezen consumenten voor producten met een keurmerk in de categorie vis. Twee van de drie euro’s worden in deze categorie besteed aan een duurzame variant met het MSC- (wilde vis) of ASC-keurmerk (kweekvis). De snelste groei in keurmerkenomzet komt van de groepen vleeswaren en vers vlees, met respectievelijk 170 procent en 35 procent groei.