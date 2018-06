Klimaatverandering: droogte ondanks hoosbuien

Het Waterschap Limburg stelt vanaf maandag een verbod in op het onttrekken van water uit rivieren en beken in Noord- en Midden-Limburg voor het beregenen van akkers. Dit als gevolg van de droogte, die toeslaat ondanks de hevige hoosbuien in Limburg de afgelopen weken. Een woordvoerster van het schap wijst op de klimaatverandering.

,,Nog nooit viel in zeer korte tijd zoveel regen als de afgelopen weken in Limburg”, aldus de woordvoerster. ,,Die hoeveelheden werden pas in 2050 verwacht.”

Bestuurder Har Frenken van het Waterschap Limburg zegt dat extreem weer droogte veroorzaakt. ,,Het overvloedige water krijgt niet de kans de grond in te trekken, zeker als die grond door de droogte keihard geworden is. Het water loopt de beken in en verdwijnt in de Maas. Daardoor zakt het grondwater.”

,,Je ziet in Spanje en Zuid-Frankrijk al een oprukkende woestijn. Over twintig jaar hebben we hier eenzelfde klimaat. We moeten goed nadenken hoe we daar op moeten inspelen.”