Milieuclubs willen fraudeonderzoek pulsvisserij

Een groep vissers- en milieuorganisaties vermoedt dat in de Nederlandse pulsvisserijsector fraude is gepleegd. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van vissen, waarbij vissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in worden gedreven, zou commercieel vis gevangen zijn, zeggen zij. Overheidssubsidies die hiervoor werden verstrekt zijn dan ook onrechtmatig, stellen ze.

De groep van 23 vis- en milieuorganisaties uit Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) woensdag gevraagd onderzoek te doen naar deze mogelijke fraude.

De fraude zou volgens de organisaties gepleegd zijn nadat Nederlandse vissers toestemming kregen voor pulsvissen voor wetenschappelijk onderzoek, in 2007.

Momenteel probeert minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een Europees verbod op pulsvissen af te wenden.