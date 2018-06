Moeder Sharleyne verantwoordt zich bij rechter

De 38-jarige moeder van Sharleyne (8) moet zich deze en volgende week voor de rechter verantwoorden voor de dood van haar dochter. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vrouw ervan dat zij haar kind in 2015 over de balustrade op de tiende verdieping van haar flat in Hoogeveen heeft gegooid.

Tijdens tussentijdse zittingen bleek dat deskundigen het er niet over eens zijn of het meisje al dood was voordat ze viel. Letsel in de hals en bloedingen in de ogen zijn volgens een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut mogelijk veroorzaakt door de val, terwijl een andere deskundige stelt dat Sharleyne is gewurgd voordat ze viel. Een derde deskundige moet uitsluitsel geven.

Aanvankelijk seponeerde het OM de zaak wegens gebrek aan bewijs. De vader van het meisje begon met succes een klachtenprocedure, waarna de moeder alsnog werd aangehouden. Ze ontkent alle betrokkenheid.

De rechtbank in Assen behandelt de zaak op woensdag, donderdag, vrijdag en maandag.