In een woonzorgcentrum in Doorn (Utrecht) is brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle, maar desondanks moeten meerdere etages worden ontruimd, wat lastig is vanwege de rook, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak uit in woonzorgcentrum Beatrix aan de Jacob van Ruysdaellaan. Hoeveel mensen moeten worden geƫvacueerd, is volgens de woordvoerder nog onbekend. Ook is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. Diverse brandweereenheden en ambulances zijn opgeroepen.