Prijs voor aidsbestrijding naar prinses Mabel

Prinses Mabel van Oranje krijgt zaterdag de AmsterdamDiner Award uitgereikt. Zij ontvangt de prijs tijdens benefietgala het AmsterdamDiner voor haar jarenlange en toegewijde steun aan de wereldwijde strijd tegen hiv en aids.

,,Prinses Mabel zet zich consistent, openlijk en actief in voor de strijd tegen aids in de wereld”, aldus de AmsterdamDiner Foundation. ,,Haar pleidooi is consequent gericht op het versterken van mensenrechten en het ondersteunen van kwetsbare groepen die getroffen worden door de hiv-epidemie.”

Ook tijdens de komende internationale conferentie in Amsterdam AIDS2018 (eind juli), vervult prinses Mabel een actieve rol. Zij zal spreken tijdens de openingsceremonie en discussies leiden over de positie van jonge vrouwen.

De AmsterdamDiner Award werd eerder toegekend aan onder anderen Lilianne Ploumen (in 2016), toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Rob Weyhenke (in 2017), oprichter van AmsterdamDiner Foundation.