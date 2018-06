Ruf blij met uitkomst onderzoek Stedelijk

De vorig jaar opgestapte directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Beatrix Ruf, is blij met de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek naar haar handel en wandel voorafgaand aan haar vertrek.

,,Ik ben heel blij dat de onafhankelijke onderzoekers mij volledig hebben vrijgepleit. In tegenstelling tot de verhalen in de media ben ik volgens de onafhankelijke onderzoekers altijd integer geweest, waren alle nevenfuncties akkoord en runde ik geen kunstadviesbedrijf ‘on the side’. Maar boven alles was ik het diepst geroerd door de vaststelling dat ik mij altijd met hart en ziel heb ingezet voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Want zo was het”, aldus Ruf in een verklaring.

Ruf werd beticht van belangenverstrengeling, ook zou ze hebben bijgeklust zonder dat in het jaarverslag te laten opnemen. Met die verhalen vegen de onderzoekers de vloer aan. Wel vinden ze dat het Stedelijk voortaan transparanter moet zijn en dat het toezicht beter moet.