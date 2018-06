Rutte bepleit sterke EU in onzekere wereld

De internationale orde gebaseerd op regels staat onder zware druk maar hoe hoog die druk ook wordt, de EU-landen zullen zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Met die woorden hamerde premier Mark Rutte woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg op het belang van eenheid in Europa.

Hij is de zevende regeringsleider die daar sprak over de toekomst van Europa. Hij trok een vergelijking met de kolonisten in westernfilms die zich in de VS bij een dreiging hun huifkarren in een cirkel opstelden.

Als grote uitdagingen noemde de premier het gebrek aan medewerking van Rusland om de daders van de MH17 te berechten, de instabiliteit rond Europa, het groeiende zelfvertrouwen van China en India, en de VS die zich terugtrekt uit het klimaatakkoord, de Iran-deal en heffingen invoert op staal en aluminium. ,,Als we onze toekomst zelf willen bepalen moet Europa verenigd zijn, nu meer dan ooit. De EU is het ultieme voorbeeld van de macht van internationale samenwerking en vrijhandel.’’