Test met flitspalen voor schepen

Slimme camera’s gaan de komende weken de schepen op het Prinses Margrietkanaal in Friesland controleren. Het is een proef van Rijkswaterstaat. Die wil weten of de camera’s in staat zijn om bestuurders van speedboten te betrappen als zij harder varen dan de maximumsnelheid van 12,5 kilometer per uur.

De proef, die vrijdag begint en tot en met 16 juli duurt, wordt gehouden op het kanaal tussen Grou en Terherne, ten zuiden van Leeuwarden. Als de software werkt, kunnen de camera’s in de toekomst misschien worden ingezet om echt te controleren. Rijkswaterstaat wil ook kijken of de bediening van de bruggen en sluizen kan worden aangepast aan de snelheid van de schepen.

Vorig jaar had Rijkswaterstaat al een proef gedaan met een slimme camera in de buurt van Dordrecht. De software moest beter en de kwaliteit van de beelden moest omhoog, was de conclusie na afloop.