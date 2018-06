Van der Weijden loopt vertraging op

Maarten van der Weijden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een paar uur vertraging opgelopen tijdens zijn training voor de zwem-Elfstedentocht. Naar verwachting zwemt hij tussen 10 uur en 11 uur Leeuwarden binnen.

,,In de nacht nam zijn snelheid iets af en moest hij testen hoe zijn lichaam zou reageren op een powernapje”, zegt een woordvoerder van de voormalig Olympisch kampioen. ,,Die test is geslaagd: hij heeft even geslapen.”

Inmiddels zwemt Van der Weijden weer met 3,6 kilometer per uur door het Friese water. De afstand tot Leeuwarden bedraagt nog ongeveer 20 kilometer. ,,Hij is weer vol energie, ook door alle fans die langs het water staan”, zegt de woordvoerder. ,,Het is echt overweldigend wat er gebeurt. Mensen blijven letterlijk uit hun bed hiervoor. In Baard is zelfs een plaatselijke horeca-ondernemer om 4 uur ’s nachts opengegaan om koffie te schenken.”

De zwemmer begon maandag aan een training van 143 kilometer ter voorbereiding voor de Elfstedentocht die hij in augustus wil zwemmen. Met de actie wil Van der Weijden zoveel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek.