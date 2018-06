‘Veel vmbo’ers voelen zich onveilig’

Slechts de helft (56 procent) van de leerlingen op het vmbo voelt zich veilig op school. In het praktijkonderwijs is dit zelfs minder dan de helft (48 procent), meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op basis van eigen onderzoek. Daarmee is de sfeer in de afgelopen twee jaar niet verbeterd.

De cijfers zijn volgens de scholierenorganisatie zorgelijk omdat scholen sinds 2015 verplicht zijn zich in te zetten voor een veilig schoolklimaat. Vwo’ers (84 procent) voelen zich het veiligst, gevolgd door havisten (72 procent). Scholieren op het vwo en havo worden ook het minst gepest. In het vmbo en praktijkonderwijs blijft pesten volgens LAKS een ,,groot probleem.”

De organisatie stelt ook vast dat vmbo-scholen minder mogelijkheden geven aan scholieren om mee te praten over het onderwijs. ,,De verschillen tussen vmbo en vwo op de thema‚Äôs veiligheid, sfeer en medezeggenschap zijn te groot.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim zeven op de tien scholieren (zeer) tevreden zijn over hun docenten. Ze zijn vooral positief over hun vakkennis en het feit dat ze altijd bij docenten terechtkunnen met vragen. Het LAKS baseert zich op een online-onderzoek onder 75.000 scholieren.