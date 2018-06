Vijf procent thuiswonende ouderen mishandeld

Ruim een op de twintig thuiswonende ouderen heeft wel eens te maken gehad met mishandeling. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder ouderen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Nederland telt 3,1 miljoen mensen ouder dan 65 jaar die thuis wonen. Van hen gaven 170.000 (5,5 procent) in het onderzoek aan aan wel eens te maken hebben gehad met verwaarlozing, financiƫle benadeling, of psychische, fysieke of seksuele mishandeling.

Financiƫle benadeling komt het vaakst voor, psychische en fysieke mishandeling staan op de tweede en derde plaats. Seksuele mishandeling en verwaarlozing werden weinig genoemd. In de meeste gevallen was de mishandeling geen incident, maar kwam het herhaaldelijk voor.

De meeste daders, ongeveer 60 procent, zijn mannen en in veel gevallen ook bekenden of familieleden van de slachtoffers.