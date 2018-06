100 jaar Zuiderzeewet uitgebreid gevierd

Honderd jaar geleden werd de Zuiderzeewet vastgesteld, een van de meest ingrijpende wetten ooit in ons land. Vanaf donderdag herdenken steden en regio’s rondom de vroegere Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, dit feit met tal van activiteiten.

De start van het jaarprogramma is donderdag in Lelystad, de gemeente die is genoemd naar ingenieur Cornelis Lely die de plannen voor de Zuiderzee bedacht. Met de uitvoering van zijn plannen werden delen van de Zuiderzee ingepolderd en ontstond nieuw land. En de Afsluitdijk werd aangelegd.

Prinses Beatrix is donderdag aanwezig bij start van de viering. Zij onthult een wand in Biddinghuizen en neemt een vlootschouw af in Lelystad. De zogeheten Flevowand is gemaakt door vrijwilligers uit Biddinghuizen. Ze hebben dertigduizend uur gewerkt aan het zestig meter lange kleed, waarop geborduurde historische scènes staan die de geschiedenis van de Zuiderzee verbeelden.

In Lelystad vindt donderdag een watercongres plaats met als centrale vraag: Hoe ziet Nederland eruit in 2118?

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website 100jaarzuiderzeewet.com.